ЕС может направить в Украину миротворцев для обеспечения безопасности — Reuters

Также гарантии безопасности для Украины будут включать предоставление оружия, оборудования, боеприпасов, обучения и другой военной помощи.

На заседаниях Европейского совета, которые должны состояться 29 и 30 июня, будут обсуждать обязательства по обеспечению Евросоюза перед Украиной.

Об этом информирует Reuters.

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Издание сообщает, что западные партнеры работают над пакетом долгосрочных гарантий безопасности для Украины, которые будут включать предоставление оружия, оборудования, боеприпасов, обучения и другой военной помощи.

Также страны ЕС готовы рассмотреть будущие обязательства по безопасности перед Украиной. Это необходимо для того, чтобы "помочь Украине защитить себя в долгосрочной перспективе, сдерживать акты агрессии и противостоять попыткам дестабилизации".

"Мы должны подготовиться к тому, что война может длиться долго", – сказал журналистам канцлер Германии Олаф Шольц.

"Важно, чтобы мы провели консультации и сказали, что мы готовы придерживаться в долгосрочной перспективе финансовой и гуманитарной поддержки, необходимой Украине, также это касается оружия", – сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Гааге состоялись неформальные консультации накануне саммита НАТО.

Кроме того, мы ранее информировали, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО направит Украине "решительный сигнал" поддержки во время саммита в Вильнюсе 11-12 июля.

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