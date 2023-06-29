ЕС может направить в Украину миротворцев для обеспечения безопасности — Reuters

Также гарантии безопасности для Украины будут включать предоставление оружия, оборудования, боеприпасов, обучения и другой военной помощи.
На заседаниях Европейского совета, которые должны состояться 29 и 30 июня, будут обсуждать обязательства по обеспечению Евросоюза перед Украиной.
Об этом информирует Reuters.
Издание сообщает, что западные партнеры работают над пакетом долгосрочных гарантий безопасности для Украины, которые будут включать предоставление оружия, оборудования, боеприпасов, обучения и другой военной помощи.
Также страны ЕС готовы рассмотреть будущие обязательства по безопасности перед Украиной. Это необходимо для того, чтобы "помочь Украине защитить себя в долгосрочной перспективе, сдерживать акты агрессии и противостоять попыткам дестабилизации".
"Мы должны подготовиться к тому, что война может длиться долго", – сказал журналистам канцлер Германии Олаф Шольц.
"Важно, чтобы мы провели консультации и сказали, что мы готовы придерживаться в долгосрочной перспективе финансовой и гуманитарной поддержки, необходимой Украине, также это касается оружия", – сказал он.
Напомним, ранее сообщалось, что в Гааге состоялись неформальные консультации накануне саммита НАТО.
Кроме того, мы ранее информировали, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО направит Украине "решительный сигнал" поддержки во время саммита в Вильнюсе 11-12 июля.
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