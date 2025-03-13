ЕС может разместить миротворческий контингент в Украине: АР сообщило, чем он будет заниматься

Париж и Лондон продвигают свою идею для сдерживания будущей агрессии России против Украины.

Военные и высокопоставленные чиновники Франции и Великобритании обсуждают размещение миротворческого контингента в Украине. Этим силам могут позволить наносить удары по оккупационным войскам и по территории РФ в случае нарушения режима перемирия.

Об этом сообщает Associated Press.

На днях в Париже состоялась встреча командующих армиями 34 стран, военных представителей и чиновники из стран Европы и мира. Они обсудили контуры международных сил безопасности Украины. Отметим, что именно эту идею Париж и Лондон продвигают для сдерживания грядущей агрессии России против Украины, если Москва и Киев договорятся прекратить боевые действия.

AP пишет, что пока окончательного плана военных действий еще нет. Впрочем, в разговорах западные и украинские чиновники на условиях анонимности коротко рассказали подробности очертаний плана по сдерживанию.

В настоящее время военные и чиновники обсуждают следующие варианты сил и полномочий миротворческих войск на территории Украины:

1. Если произойдет прекращение войны страны, то страны ЕС могут разместить на территории Украины миротворческие войска. Им могут позволить наносить удары по войскам России в случае нарушения ими перемирия.

2. Войска могут дислоцироваться на стратегических объектах, в частности атомных электростанциях. Поддержку могут оказывать западная авиация и флот.

3 Рассматриваются "прямые и немедленные удары по российским объектам", что станет ответом на попытку России возобновить боевые действия.

4. дискуссируется формирование контингента, способного сдержать Россию от нового пришествия. Силы могут получить тяжелую технику и запасы вооружения, которые могут быть опрокинуты в течение нескольких часов или дней для помощи в обороне Украины.

5. Контроль за линией фронта будет дистанционным – через беспилотники и другие технологии.

Напомним, ранее АР информировало о создании международных "сил безопасности" для Украины и переговорах 30 стран мира по этому поводу. По словам источника, силы, которые планируют создать Франция и Великобритания, преследуют цель сдержать новое широкомасштабное наступление России после прекращения огня.

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