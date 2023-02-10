ЕС нашел способ использования замороженных активов Центробанка РФ на восстановление Украины – Bloomberg

Страны ЕС сообщили о замораживании активов российского центрального банка на сумму 36,3 млрд евро
Европейские банки могут обязать предоставлять подробную информацию о размере замороженных активов Центробанка РФ. Это произойдет в случае если эти средства пойдут на восстановление Украины.
Об этом информирует Bloomberg.
В частности, в юридической службе Евросоюза заявили, что чиновники сначала должны "разобраться с масштабами находящихся под санкциями активов Центрального банка и других государственных активов". Законы ЕС позволяют инвестировать замороженные активы и использовать вырученные средства для помощи Киеву.
Известно, что страны ЕС сообщили о замораживании активов российского центрального банка на сумму 36,3 млрд. евро. Но эта цифра только уточняется.
"В правовом документе ЕС говорится, что Брюссель должен сотрудничать с G7 и международными партнерами – для инвестирования замороженных активов и использования вырученных средств [для восстановления Украины]. Финансовая же целесообразность такого плана будет зависеть от суммы, хранящейся в центральных и коммерческих банках ЕС", – объяснили аталитики.
По мнению президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, "России придется заплатить за нанесенные разрушения и внести свой вклад в восстановление Украины". "Поэтому мы с нашими партнерами изучаем, как использовать государственные активы России в пользу Украины", – подчеркнула она.
Добавим, что президент Молдовы Майя Санду приняла отставку премьер-министра.
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