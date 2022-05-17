ЕС не допустит того, чтобы у Украины закончилось оружие – глава дипломатии Евросоюза

Страны Европейского Союза не допустят того, чтобы у Украины закончились военная техника и оружие.
Об этом сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
"В настоящее время конфликт находится на критическом этапе. Мы не можем разрешить, чтобы военная техника и вооружение Украины закончились", — подчеркнул Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам заседания совета ЕС по обороне.
Отдельно он подчеркнул, что гражданская миссия ЕС вернулась в Киев, чтобы поддержать организацию контроля границ и расследование военных преступлений РФ.
Напомним, что в оккупированном Крыму подразделения РФ пытаются восстановить боеспособность.
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