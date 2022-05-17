ЕС не допустит того, чтобы у Украины закончилось оружие – глава дипломатии Евросоюза

ЕС не допустит того, чтобы у Украины закончилось оружие – глава дипломатии Евросоюза

Страны Европейского Союза не допустят того, чтобы у Украины закончились военная техника и оружие.

Об этом сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

"В настоящее время конфликт находится на критическом этапе. Мы не можем разрешить, чтобы военная техника и вооружение Украины закончились", — подчеркнул Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам заседания совета ЕС по обороне.

Отдельно он подчеркнул, что гражданская миссия ЕС вернулась в Киев, чтобы поддержать организацию контроля границ и расследование военных преступлений РФ.

Напомним, что в оккупированном Крыму подразделения РФ пытаются восстановить боеспособность.

Читайте также: