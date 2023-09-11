ЕС не признает результаты незаконных выборов, которые РФ провела в оккупированных районах Украины — представительство

В ЕС подчеркнули, что высоко ценят мужество жителей Украины, выступивших против фиктивного голосования и продолжающих сопротивляться российской оккупации.

Европейский Союз решительно осуждает проведение Россией нелегитимных так называемых выборов на оккупированных территориях Украины – в Автономной Республике Крым и Севастополе, в отдельных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

Об этом говорится в заявлении Высокого представителя от имени ЕС, размещенном на сайте Представительства ЕС в Украине 11 сентября.

"Мы решительно отвергаем эту тщетную попытку России легитимизировать или нормализовать свой незаконный военный контроль и попытку аннексии части украинских территорий... Европейский Союз не признает и не будет признавать ни проведение этих так называемых выборов, ни их результаты. Политическое руководство России и лица, причастные к их организации будут отвечать за эти незаконные действия", — говорится в заявлении.

В представительстве отметили, что эти незаконные "выборы" прошли в условиях принудительной и незаконной выдачи Россией паспортов, в частности детям, принудительного перемещения и депортации, массовых и систематических нарушений прав человека, а также запугивания и усиления репрессий в отношении украинских граждан со стороны России и нелегитимно назначенной власти на временно оккупированных территориях Украины.

В ЕС подчеркнули, что высоко ценят мужество жителей Украины, выступивших против фиктивного голосования и продолжающих сопротивляться российской оккупации, а также остаются твердо привержены поддержке Украины и ее независимости, суверенитета и территориальной целостности.

"Кроме того, выборы в России проходили в очень ограниченных условиях из-за агрессии против Украины. Российские власти усилили внутренние репрессии путем введения военной цензуры и последующего преследования оппозиционных политиков, организаций гражданского общества, независимых СМИ и других критически настроенных голосов, применяя репрессивные законы и политически мотивированные. Это привело к ограничению гражданских и политических прав, не позволяя многим кандидатам баллотироваться и ограничивая выбор российских избирателей и доступ к точной информации о кандидатах", — отмечается в сообщении.

В ЕС осудили давление на независимую группу наблюдения за выборами "Голос", включая задержание ее сопредседателя Григория Мелконянца, и призвали РФ обеспечить продолжение наблюдения за выборами со стороны ОБСЕ.

Напомним, в Крыму активисты движения сопротивления разместили в разных городах полуострова патриотические символы и надписи в поддержку Украины и в знак протеста против так называемых "выборов РФ".

Читайте также: