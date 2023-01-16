ЕС об атаке на Днепр: Россия снова показала свою бесчеловечную агрессию

Жозеп Боррель заявил, что стране Европейского союза будут продолжать оказывать Украине помощь

Совершив очередную ракетную атаку на Украину, Россия снова показала свою бесчеловечную агрессию и это преступление не останется безнаказанным.

Об этомзаявил глава дипломатического корпуса Европейского союза Жозеп Боррель.

Он отметил, что российская агрессия направлена против мирного населения, включая женщин и детей.

"Еще одна российская ракетная атака обрушилась вчера на украинские города. Бесчеловечная агрессия России направлена непосредственно против гражданского населения, включая детей. Эти преступления не останутся безнаказанными", — заявил он.

Также Боррель добавил, что стране Европейского союза будут продолжать оказывать Украине помощь ровно столько, сколько это потребуется.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Россия сознательно атакует мирное население Украины, поэтому ее нужно немедленно остановить.

Кроме того, мы ранее информировали, что число погибших в результате российского ракетного удара по жилой многоэтажке в Днепре выросло до 29%.

Также мы сообщали, что в Днепре во время ракетного террористического удара войск РФ по жилой многоэтажке пострадала мать защитника Украины, воюющего на Бахмутском направлении.

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