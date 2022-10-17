ЕС одобрил выделение 500 млн евро на вооружение для Украины

В Европейском Союзе одобрили выделение еще одного транша Украине стоимостью 500 миллионов евро на закупку оружия.

Об этом говорится в пресс-релизе Совета ЕС.

"Мобилизация дополнительных 500 миллионов евро странами-членами ЕС является еще одним доказательством, что мы остаемся непоколебимыми в нашей поддержке украинских Вооруженных сил для защиты страны от обострения незаконной агрессии. Последние неизбирательные атаки России против украинского гражданского населения и гражданской инфраструктуры – это еще одно доказательство полной пренебрежения Россией прав человека и международного права, ЕС продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется и необходимо", — подчеркнул высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

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Также отмечается, что благодаря этой помощи Евросоюз еще больше активизирует поддержку Украины для защиты ее суверенитета и территориальной целостности в пределах ее международно признанных границ и защиты гражданского населения против российской агрессивной войны. В частности, шестой транш на сумму 500 млн. евро теперь увеличивает общую помощь Евросоюзу для Украины в рамках Европейского фонда мира до 3,1 миллиардов евро.

Эта помощь предусматривает выделение 490 миллионов евро на оружие и еще 10 млн евро для покрытия расходов на обеспечение технического обслуживания и ремонта техники, уже ранее переданной Украине.

Следует сказать, что о пятом транше в 500 млн евро на вооружение для Украины в Европейском Союзе договорились в июле.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Международный валютный фонд (МВФ) принял решение о выделении дополнительных 1,3 млрд долларов финансовой помощи. По его словам, полученный транш Украина направит в поддержку обороноспособности, выплаты пенсий и социальных программ, а также на усиление устойчивости экономики.

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