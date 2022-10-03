ЕС планирует натренировать до 15 тысяч украинских военных — Spiegel

Польша должна создать небольшой штаб за средства ЕС, а вместо центрального тренировочного лагеря украинцев будут ждать индивидуальные курсы в странах Евросоюза.

Страны Европейского Союза предварительно договорились о тренировочной миссии для украинских военных. Проект должен быть принят на официальном заседании Совета Евросоюза 17 октября.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на Spiegel.

"Три тысячи украинских военных пройдут специальную подготовку, в том числе боевую тактику для командиров или курсы для инженеров", — говорится в сообщении.

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Проект планируют назвать "Миссией военной помощи Европейского Союза". Польша предложила разместить у границы с Украиной большой тренировочный лагерь, где можно было бы обучать боевые группы вплоть до батальона. Однако Германия выступила против этого.

"В Бундесвере отметили, что его создание займет много времени. Лагерь должен быть широко защищен от возможного шпионажа со стороны российских спецслужб, вероятных атак или диверсий, ведь известно, что за учениями украинских военных на тренировочном полигоне "Вильдфлекен" россияне наблюдали с помощью беспилотников", – отмечает Spiegel.

Но странам удалось найти компромисс. Польша должна создать небольшой штаб на средства ЕС. А вместо центрального тренировочного лагеря украинцев будут ждать индивидуальные курсы в странах Евросоюза.

Бундесвер мог бы учить украинских командиров тактике в центре моделирования боевых действий, а также в Германии планируют готовить инженеров, саперов, медиков и других специалистов. Окончательные детали миссии должны быть согласованы в Брюсселе на следующей неделе. Предварительно планируется обучать до 15 тысяч бойцов ВСУ.

Глава Пентагона Ллойд Остин похвалил украинских защитников за удачное использование РСЗО HIMARS, уничтожающих российские штабы и склады с боеприпасами.

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