ЕС планирует полностью отказаться от российского газа, нефти и угля

Европейская комиссия уже представила план полного отказа от ископаемого топлива РФ.

Евросоюз намерен полностью отказаться от российского газа, нефти и угля. Еврокомиссия уже предложила план, как сделать Европу независимой от ископаемого топлива РФ.

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Об этом сообщается на официальном сайте Еврокомиссии.

В целом планируется уже в этом году снизить использование российского газа на две трети и перейти на возобновляемые источники энергии.

"Мы должны стать независимыми от российской нефти, угля и газа. Мы просто не можем полагаться на поставщика, который прямо угрожает нам. Нам нужно действовать сейчас, чтобы смягчить последствия роста цен на энергоносители, диверсифицировать наши поставки газа следующей зимой и ускорить переход на экологически чистую энергию", — заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Согласно плану Еврокомиссии, Европа может отказаться от ископаемого топлива еще до 2030 года. Для этого нужно повысить устойчивость энергетической системы ЕС на основе двух направлений – диверсификации поставок газа из-за увеличения объемов импорта сжиженного природного газа и трубопроводов от нероссийских поставщиков, а также увеличения объемов производства и импорта биометана и возобновляемого водорода.

"Пора избавиться от нашей уязвимости и быстро стать более независимыми в выборе энергии. Сделаем рывок к возобновляемой энергетике со скоростью молнии. Возобновляемая энергетика является дешевым, чистым и потенциально бесконечным источником энергии, и вместо того, чтобы финансировать добывающую промышленность где-то, она создает места здесь", — отметил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

В целом отказ Евросоюза от российского ископаемого топлива будет обсужден на экстренном саммите лидеров ЕС во Франции.

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