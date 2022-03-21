ЕС увеличит военно-финансовую поддержку Украины – МИД Германии

Поддержку Украины планируют увеличить до 1 млрд. евро.
Европейский союз 21 марта на своем заседании увеличит военно-финансовую поддержку Украины и исключить избежание санкций для РФ.
Об этом сказала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
"Сегодня мы примем решение о дальнейшей военно-финансовой поддержке со стороны ЕС для Украины: мы увеличим финансирование закупки оборудования и вооружения до 1 миллиарда евро. Мы также рассмотрим ликвидацию лазейок в санкциях", — сказала Бербок.
Мы будем принимать участие в начале #ЕУ государственно-финансового сопровождения для #Ukraine : мы будем поддерживать функционирование для поощрения оборудования и ликвидации €1 billion. We will also look at closing off sanction loopholes. — @ABaerbock впереди Великого Комиссара #FAC 1/2 pic.twitter.com/qjo0KfQpP6— Германия в Европе (@germanyintheeu) March 21, 2022
Также министр заявила о необходимости "воздушного моста" от границы стран ЕС и ко всем европейским государствам и через Атлантику.
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