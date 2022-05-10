"ЕС предложил гибкий механизм введения нефтяного эмбарго, промедление недопустимо", — Кулеба

Кулеба заявил, что промедление с принятием шестого пакета санкций против России недопустимо. В то же время, аргументы, что нефтяное эмбарго разрушит экономику Венгрии или другой страны, надуманы.

Промедление с принятием шестого санкционного пакета абсолютно недопустимо, а все аргументы против внедрения предложенного в нем механизма нефтяного эмбарго надуманы. Украина очень надеется, что в ближайшие дни решение будет найдено.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с нидерландским коллегой Вопке Гукстрою в Киеве.

«Промедление с принятием шестого санкционного пакета абсолютно недопустимо. Все аргументы о том, что нефтяное эмбарго в том виде, в каком оно было предложено к принятию, разрушит экономику Венгрии или любой другой страны, являются надуманными, потому что ЕС предложил гибкий механизм введения нефтяного эмбарго, учитывающего интересы всех государств. членов», — отметил он.

Также читайте Стало известно, когда ЕС может достичь соглашения об эмбарго на российскую нефть

По его словам, Украина очень надеется, что в ближайшие дни решение будет найдено. Если оно не будет найдено, то всем останется сделать только один вывод – что Венгрия своей неуступчивой позицией просто подыграет Российской Федерации в ее попытке сохранить нефтяной рынок ЕС», — отметил глава МИД.

Напомним, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил об определенном прогрессе в переговорах с ЕС по нефтяному эмбарго по поводу российской нефти. Глава МИД Венгрии считает, что для изменения позиции Будапешта по нефтяному эмбарго нужно сделать "значительно больше".

Кулеба осудил страны, препятствующие введению эмбарго для РФ

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.