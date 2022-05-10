"ЕС предложил гибкий механизм введения нефтяного эмбарго, промедление недопустимо", — Кулеба

Кулеба заявил, что промедление с принятием шестого пакета санкций против России недопустимо. В то же время, аргументы, что нефтяное эмбарго разрушит экономику Венгрии или другой страны, надуманы.
Промедление с принятием шестого санкционного пакета абсолютно недопустимо, а все аргументы против внедрения предложенного в нем механизма нефтяного эмбарго надуманы. Украина очень надеется, что в ближайшие дни решение будет найдено.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с нидерландским коллегой Вопке Гукстрою в Киеве.
«Промедление с принятием шестого санкционного пакета абсолютно недопустимо. Все аргументы о том, что нефтяное эмбарго в том виде, в каком оно было предложено к принятию, разрушит экономику Венгрии или любой другой страны, являются надуманными, потому что ЕС предложил гибкий механизм введения нефтяного эмбарго, учитывающего интересы всех государств. членов», — отметил он.
По его словам, Украина очень надеется, что в ближайшие дни решение будет найдено. Если оно не будет найдено, то всем останется сделать только один вывод – что Венгрия своей неуступчивой позицией просто подыграет Российской Федерации в ее попытке сохранить нефтяной рынок ЕС», — отметил глава МИД.
Напомним, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил об определенном прогрессе в переговорах с ЕС по нефтяному эмбарго по поводу российской нефти. Глава МИД Венгрии считает, что для изменения позиции Будапешта по нефтяному эмбарго нужно сделать "значительно больше".
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