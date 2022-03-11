ЕС предоставил Украине первые 300 миллионов евро экстренной макрофинансовой помощи

Это первый платеж из пакета в 1,2 миллиарда евро.
Европейский Союз предоставил Украине первые 300 миллионов евро экстренной макрофинансовой помощи. Премьер-министр Денис Шмигаль поблагодарил ЕС за перечисленные средства.
Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.
«Путинская война оказывает жестокое военное и экономическое давление на храбрых людей Украины. Европа постоянно их поддерживает. Сегодня мы выплатили 300 миллионов евро экстренной макрофинансовой помощи. Это первый платеж из пакета в 1,2 миллиарда евро», – отметила она.
В свою очередь премьер-министр Денис Шмигаль поблагодарил ЕС за перечисленные Украине первые 300 млн евро макрофинансовой помощи.
«Спасибо за быстрые решения», — написал глава правительства в Твиттере.
Напомним, что Европейская комиссия намерена удвоить военную помощь ЕС Украине и предложила выделить на эти цели еще 500 миллионов евро. ЕС также рассматривает возможность введения дополнительных санкций в отношении российских олигархов и российской экономики.
Читайте также: