ЕС принял санкции против российских военных за насилие над женщинами в Украине

Во вторник, 7 марта, Европейский союз ввел санкции против российских военных за насилие над женщинами в Украине.

Об этом пишет Europa Press.

Как передает издание, Европейский блок добавил в свой "черный список" полицейских и военных командиров, ответственных за репрессии против украинского населения. Речь идет, в частности, о четырех лидерах, отвечающих за руководство военными подразделениями.

Отмечается, что это первый случай, когда ЕС применил режим санкций в области прав человека к случаям сексуального насилия в отношении женщин.

Издание отмечает, что в санкционный список попали российские командир дивизии Николай Кузнецов и полковник Рамиль Ибатуллин, чьи подразделения систематически совершали акты сексуального насилия в отношении женщин в период с марта по апрель 2022 года.

"Масштабы и тяжесть сексуального и гендерного насилия в оккупированных Россией районах Украины свидетельствуют о систематическом планировании. Командиры знали о сексуальном насилии со стороны военнослужащих в Украине и, в некоторых случаях, поощряли и приказывали его", — говорится в сопровождающем санкции юридическом тексте", – говорится в сообщении.

Представители правительства Соединенных Штатов и руководителей ЕС провели встречу с руководителями компаний алмазной промышленности и торговли по введению санкций против алмазной индустрии России.

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