ЕС снизил лимит на российскую нефть – как это повлияет на Кремль

Российская нефть / © ТСН.ua

С сегодняшнего дня действует новый "потолок" цен на российскую нефть – теперь его лимит составляет $47,6 за баррель вместо предыдущих $60.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

"Мы благодарны европейским партнерам за учет рекомендаций нашей санкционной группы по снижению потолка цен на нефть РФ", - отметил Ермак.

Ранее это решение было принято в рамках 18-го пакета санкций ЕС против России, предусматривающего ограничение цен на энергоресурсы с целью уменьшения доходов Кремля от экспорта нефти и поддержки финансовой стабильности на мировых рынках.

Также напомним, что США предлагают Европе внедрить новые санкции против России, в частности, речь идет о полном прекращении закупок российского газа и нефти.