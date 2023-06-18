ЕС ускорит передачу оружия в Украину на фоне контрнаступления

ЕС готов к тому, что война продлится еще как минимум несколько месяцев.

В Европейском союзе заявили, что ускорят передачу оружия в Украину на фоне украинского контрнаступления.

Об этом сказал еврокомиссар по вопросам внутренней политики и военной промышленности Тьерри Бретон, пишет Reuters.

"Мы собираемся активизировать наши усилия по доставке оружия и боеприпасов — это война высокой интенсивности, в которой они играют решающую роль", — сказал Бретон, напомнив об обязательстве ЕС поставить миллион единиц крупнокалиберного оружия в течение следующих 12 месяцев.

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Несмотря на это, Бретон отмечает, что ЕС готов к тому, что война будет продолжаться еще, по крайней мере, несколько месяцев.

"Мы готовимся к тому, что война продлится еще несколько месяцев, а то и дольше", — добавил он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен ответил на заявление главы Кремля Владимира Путина по поводу размещения первых единиц тактического ядерного оружия на территории Беларуси.

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