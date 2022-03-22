ЕС введет новые санкции против России, но в ближайшие дни они не заработают

Дело не в политической воле, а в процедуре – лидеры составят «дорожную карту» определенных санкций, а дальше их следует утвердить, четко выписать и опубликовать.

Еще больше давить на Россию, об этом поздно ночью договорились западные лидеры. На видеосвязь вышли американский президент, французский, британский и итальянский премьеры и германский канцлер. Подтвердили свою готовность и дальше поддерживать Украину военно, дипломатически и финансово, обеспечивая демократически избранную власть инструментами, необходимыми для самообороны. Готовится Запад усилить и санкции.

Об этом отмечает корреспондентка Радио Свобода в Брюсселе Звездная Степаненко для ТСН.

Еще больше имен тех, кого в ЕС считают причастными к российской агрессии и совершению военных преступлений в Украине. Черный список – в рамках очередного пакета санкций – продлят. Возможны и новые экономические ограничения. Впрочем, в пятом пакете – не будет эмбарго на российскую нефть и газ.

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Все из-за нежелания ввести его в отдельные страны ЕС, — объяснил глава украинской дипломатии, объясняя детали санкционного пакета, который сейчас готовит Запад. Оптимистично добавил, что Киев обязательно дожмет партнера. И убедит их наложить эмбарго. То есть – ударить по наиболее доходной части российского бюджета.

«Черновик» пятого пакета санкций накануне до полуночи набрасывали главы МИД стран Евросоюза. И все их идеи – окажутся «на столе» у лидеров ЕС, которые сюда, в Брюссель, съезжаются в четверг. И к которым лично присоединится и президент США Джо Байден. Готовность вводить дальнейшие мероприятия – есть, подтвердил глава европейской дипломатии. Но добавил, что маловероятно, что они будут введены уже на этой неделе. И дело не в политической воле, а в процедуре – лидеры составят «дорожную карту» определенных санкций, а дальше их следует утвердить, четко выписать и опубликовать.

«Мы будем продолжать изолировать Россию за военные преступления и вопиющие нарушения гуманитарного и международного права. Европа в опасности – это очевидно из-за российского вторжения в Украину. И это не риторика — наоборот, это продолжение и продолжающаяся война — тектоническое смещение в геополитическом ландшафте Европы, и наша реакция на войну продемонстрировала, что мы как Евросоюз можем действовать твердо и объединено», — сообщает Верховный представитель Евросоюза с вопросов иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель.

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Впрочем, есть вопросы, о которых это единство – разбивается. Пусть это и достаточно резкая формулировка. Венгерские СМИ цитируют главу их дипломатии Петера Сийярто, который открыто заявляет – Будапешт не готов поддержать прекращение поставок энергоресурсов из России. Венгерский премьер накануне объяснял: «Это будет невыносимо тяжелая ноша и для Венгрии, и для других стран ЕС». Выступил Сийярто против введения бесполетной зоны, которую в четверг снова будут обсуждать на саммите НАТО — отметил, что это спровоцирует бой в воздухе между Россией и Альянсом. А бой между ними на земле – мол, спровоцирует идею Польши отправить в Украину миротворцев – ее тоже обсудят на саммите НАТО. И его тоже критикует Венгрия.

Напомним, что все решения и в Альянсе, и в Евросоюзе одобряются консенсусом, если против, по крайней мере, одна столица, оно будет заблокировано. На заявления из Будапешта отреагировали уже в украинском МИДе. Напомнили – Украина сейчас защищает восточные рубежи НАТО. И если Россия достигнет своей цели, украинские соседи будут следующими. Так что ошибочно считать, добавили в украинском внешнеполитическом ведомстве, что Венгрия — существует или сможет существовать в вакууме.

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