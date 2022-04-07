ЕС выделил Украине миллиард евро, а России заплатил за энергоносители в 35 раз больше

ЕС выделил Украине миллиард евро, а России заплатил за энергоносители в 35 раз больше

Единственное, по чему стоит бить – так это еще по самому болезненному: энергоносителям, которыми Путин годами шантажирует весь мир.

Все познается в сравнениях. Кажется, что один миллиард евро это очень большая сумма. Именно столько Евросоюз оказал нашей стране помощь за время полномасштабного вторжения российских оккупантов. И в это же время ЕС перечислил России в 35 раз больше, в качестве оплаты за энергоносители. Коэффициент поддержки один к 35.

Об этом говорится в ТСН.

Почему санкции не работают? Потому что они рассчитаны на применение в условиях демократии, когда есть общественное мнение. А у России нет общественного мнения, нет демократии». Такие заявления уже раздаются в стенах Европейского парламента. Там осознали: закрытие границ не серьезная потеря для страны, где у 70 процентов населения нет загранпаспортов. А разрушение экономики обычные россияне, которые и до этого жили в нищете попросту не чувствуют.

Единственное, по чему стоит бить – так это еще по самому болезненному: энергоносителям, которыми Путин годами шантажирует весь мир.

Первые ласточки уже есть: в «Лукойле» кремлевского кошелька Вагита Аликперова анонсировали остановку перерабатывающих заводов, так как хранилища переполнены мазутом, который никто не покупает.

Другой вопрос о газе. На весах европейцев непростой выбор: обескровить деньгами Путина или банально самим не остаться с холодными батареями.

В этом вопросе показательна история Литвы, уже с апреля не покупающая российский газ. Литовцы принялись слезать с газовой иглы еще в 2014 году. Сначала там обустроили собственный терминал, а уже с мая страна запустит газопровод, соединяющий Литву с польским терминалом.

И как вы понимаете, это работа не одного дня или года. Поэтому, будет крайне легкомысленно надеяться, что например Германия в мгновение ока перекроет путинский вентиль, где сегодня доля российского импорта является самой большой.

В то же время нельзя утверждать, что сегодня немцы не дают отпор энергетическому шантажу Кремля. Не замеченными для многих остались заявления о переходе под контроль государства 100% фирмы GAZPROM Germania, которой российский «Газпром». Это владелец и оператор трех немецких и одного австрийского газохранилищ.

Юридически Германия, вмешивающаяся в монопольное положение россиян на рынке. Именно с бесконтрольным влиянием агрессора там связывают аномальные ценовые скачки на газ, за которыми мы наблюдали в течение последнего года.

Альтернативу в России в той стране ЕС видят в поставках газа из США Катара, Азербайджана, Алжира и Норвегии.

А еще до 2030 года намечен запуск ветровых и солнечных электростанций. И это уже не «зеленые инициативы», а вполне прагматичный прогноз. Результатом станет замена поставок 170 млрд кубометров газа в год. Для понимания ежегодно Россия поставляет в Германию 150 млрд кубометров газа.

Масштабное вторжение Путина в Украину заставило пересмотреть Евросоюз свое отношение к России. Сейчас амбициозные планы пока на бумаге и это факт и предложение подождать примерно лет 8 явно неактуально для нашей страны.

Но, цивилизованный мир, как бы это ни было сложно, должно вполне осознать одну простую вещь: сегодня покупать российскую нефть и газ – это все равно, что лет так 70 назад покупать у гитлеровского рейха мыло изготовленное из истязанных фашистами пленных.

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