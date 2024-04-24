ЕС выделил Украине новый транш помощи: заявление фон дер Ляйен

Она отметила, что "Европа остается единой и решительной".
Европейская Комиссия выделила 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи для Украины.
Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на платформе X (Twitter).
“Сегодня мы выделяем дополнительные €1,5 миллиарда в рамках €50 миллиардов для Украины. Это жизненно важно для того, чтобы государство и службы Украины работали, пока оно дает отпор агрессору. Европа остается единой и решительной», – отметила она.
Украина является путешествующим мелким burden на его шпильках для всех из нас.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) 24 апреля 2024
Тем временем, мы желаем дополнительного €1.5 bn, под €50 bn Ukraine Facility.
Это жизненно важное время, чтобы Ukraine's state & services running, while it fights back the aggressor.
Europe remains united and resolute.
Напомним, Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен продолжать поддерживать Украину, мобилизовать для этого все институциональные и производственные способности, поскольку цена гипотетической победы России, цена опасности, которую она может принести для Европы, намного выше любых расходов на помощь. Украине.
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