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ЕС выделил Украине новый транш помощи: заявление фон дер Ляйен

ЕС выделил Украине новый транш помощи: заявление фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен сделала заявление о новом транше помощи ЕС Украине / Фото: Associated Press

Она отметила, что "Европа остается единой и решительной".

Европейская Комиссия выделила 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи для Украины.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на платформе X (Twitter).

“Сегодня мы выделяем дополнительные €1,5 миллиарда в рамках €50 миллиардов для Украины. Это жизненно важно для того, чтобы государство и службы Украины работали, пока оно дает отпор агрессору. Европа остается единой и решительной», – отметила она.

Напомним, Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен продолжать поддерживать Украину, мобилизовать для этого все институциональные и производственные способности, поскольку цена гипотетической победы России, цена опасности, которую она может принести для Европы, намного выше любых расходов на помощь. Украине.

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