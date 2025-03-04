ЕС заморозил 20 миллиардов евро военной помощи Украине: Венгрия блокирует решение

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, а также его словацкий коллега Роберт Фицо открыто выступили против новой инициативы.

Европейский Союз временно заморозил новый пакет военной помощи Украине на 20 миллиардов евро из-за сопротивления Венгрии.

Об этом сообщает Politico.

Согласно информации издания, ЕС уже утвердил 60 миллиардов евро военной поддержки Киеву на 2025 год и эти средства остаются неизменными. Однако новый пакет финансирования заблокирован из-за позиции Будапешта.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, а также его словацкий коллега Роберт Фицо открыто выступили против новой инициативы. В то же время, по словам дипломатических источников, другие страны ЕС, в частности, Франция, также не демонстрируют энтузиазма по ускорению выделения средств.

Ожидается, что сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен представит стратегию по увеличению оборонных расходов ЕС. Один из возможных механизмов, который рассматривается, – требование направлять 20% новых кредитов, доступных на оборонные нужды, именно на помощь Украине.

Напомним, США по указанию президента Дональда Трампа ставят на паузу всю военную помощь для Украины. Прежде всего, речь может идти о ракетах к ПВО, боеприпасам к HIMARS и артиллерии.