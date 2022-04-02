"Еще 100 защищенных жизней": Роман Зозуля продолжает активно помогать ВСУ (фото)

Украинские защитники получили партию бронежилетов и касок.

Украинский легионер испанской "Фуэнлабрады" Роман Зозуля ежедневно поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупантами.

В этот раз с помощью волонтеров футболист собрал бронежилеты и каски для украинских защитников, о чем сообщил на своей странице в Facebook.

"На этих фото еще 100 защищенных жизней. Каски и броники для наших героев.

Кажется, что украинские волонтеры уже размели все европейские магазины с военной амуницией, но нас это не останавливает – для наших защитников мы найдем все, что нужно в любом уголке планеты.

Сплоченность украинцев вызывает восхищение и зависть у всего мира. Украинец – это гордость и сила, рашист – позор и унижение для целых поколений", – написал Зозуля.

Напомним, что форвард донецкого "Шахтера" и сборной Украины Даниил Сикан, который сейчас выступает в аренде за немецкую "Ганзу" Росток, выставил на аукцион свою медаль победителя чемпионата мира U-20.

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