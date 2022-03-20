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Еще 12 украинских воинов стали Героями Украины: большинство посмертно

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Президент Украины отметил государственными наградами 161 защитника украинского государства.

В субботу, 19 марта, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами Украины 161 нашего защитника, из которых 40 были удостоены орденов и медалей посмертно. Также глава государства подписал указ о присвоении звания Героя Украины 12 военнослужащим, восемь из них посмертно.

Об этом президент сообщил в своем обращении на ночь 20 марта.

Президент отметил, что некоторые награды он вручил лично, в частности посетив бойцов подразделения особого назначения Национальной полиции Украины КОРД. "Поблагодарил за службу, за защиту наших мирных городов и за помощь армии", — добавил он.

Зеленский также сообщил, что с начала полномасштабной войны 70 защитникам родины было присвоено звание Героя Украины. 2 180 украинцев награждены орденами и медалями за мужество, за спасение сослуживцев и гражданских, за эффективные действия по обороне государства.

"Уверен, могу сказать от имени всего нашего украинского народа: мы искренне благодарны каждому из вас. Каждому и каждой, кто защищает наше государство и останавливает армию оккупантов, которую называли одной из самых мощнейших в мире", — подчеркнул президент.

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