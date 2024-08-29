Еще 14 детей вернули с временно оккупированных территорий: самому маленькому – 2,5 месяца

Из оккупации эвакуировали несколько украинских семей с детьми, которые находились на временно захваченных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак.

Он рассказал, что в рамках реализации плана президента Украины Bring Kids Back UA дети от 2,5 месяцев до 16 лет выехали с временно оккупированных территорий.

"Принудительная паспортизация, постоянные обыски жилищ российскими спецслужбами, ежедневный риск депортации детей в Россию, угрозы отнятия детей у украинских граждан и устройства в российские семьи – ежедневный ад, через который проходили семьи во время российской оккупации. Сейчас эти ужасы позади. Всех детей ожидает. пребывание в родной стране без преследований и давления", – сказал Ермак.

Он подчеркнул, что возвращение детей с временно оккупированных территорий остается одним из приоритетов.

Ермак также выразил благодарность коллегам из Офиса и команде Омбудсмана Украины за слаженную работу.

Тем временем продолжается эвакуация украинцев из Донбасса. Всего за семь дней "Укрзализныця" вместе с полицией намерены забирать людей из городов, к которым постоянно подходит фронт.

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