ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
196
Время на прочтение
1 мин

Еще 1510 оккупантов отправились в ад: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Оккупанты теряют на поле боя и живую силу, и технику.

Автор публикации
Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Российский солдат

Российский солдат / © Getty Images

За последние сутки российские военные потеряли в войне против Украины 1510 солдат.

Об этом сегодня, 30 марта, сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.03.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 914000 (+1510) человек

  • танков — 10492 (+14)

  • боевых бронированных машин — 21816 (+20)

  • артиллерийских систем — 25507 (+56)

  • РСЗО — 1347 (+2)

  • средства ПВО — 1122

  • самолетов — 370

  • вертолетов — 335

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 31345 (+111)

  • крылатые ракеты — 3121

  • корабли /катера — 28

  • подводные лодки.

  • автомобильной техники и автоцистерн

Ранее сообщалось, что Силы обороны уничтожили в тылу РФ четыре вертолета. Больше об этом читайте в новости.

Дата публикации
Количество просмотров
196
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie