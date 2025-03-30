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Еще 1510 оккупантов отправились в ад: Генштаб обновил данные о потерях РФ
Оккупанты теряют на поле боя и живую силу, и технику.
За последние сутки российские военные потеряли в войне против Украины 1510 солдат.
Об этом сегодня, 30 марта, сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.03.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 914000 (+1510) человек
танков — 10492 (+14)
боевых бронированных машин — 21816 (+20)
артиллерийских систем — 25507 (+56)
РСЗО — 1347 (+2)
средства ПВО — 1122
самолетов — 370
вертолетов — 335
БПЛА оперативно-тактического уровня — 31345 (+111)
крылатые ракеты — 3121
корабли /катера — 28
подводные лодки.
автомобильной техники и автоцистерн
Ранее сообщалось, что Силы обороны уничтожили в тылу РФ четыре вертолета. Больше об этом читайте в новости.