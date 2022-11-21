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Еще 2-3 миллиона украинцев покинут свой дом: в ВОЗ спрогнозировали всплеск болезней в Украине

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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Еще 2-3 миллиона украинцев покинут свой дом: в ВОЗ спрогнозировали всплеск болезней в Украине

Фото: Associated Press

Также украинцы столкнутся с депрессией и ПТСР.

В ВОЗ прогнозируют, что из-за российских ракетных обстрелов еще 2-3 миллиона украинцев будут вынуждены покидать свои дома. Также в Украине прогнозируется всплеск респираторных заболеваний и угроза психических расстройств.

Об этом говорится в сообщении ВОЗ.

Там объяснили, что из-за российских ракетных обстрелов по критической инфраструктуре еще 2-3 миллиона украинцев останутся без домов. Люди будут убегать, чтобы спастись от холода. В организации также считают, что украинцы столкнутся с респираторными инфекциями, такими как COVID-19, пневмония и грипп, а также серьезным риском дифтерии и кори среди невакцинированных групп населения.

Из-за действий России граждане Украины будут вынуждены искать альтернативные источники отопления, что может негативно отразиться на здоровье и качестве жизни. Также война оказывает негативное влияние на психологическое состояние граждан Украины.

"Все это негативно сказывается на психическом здоровье украинцев. На этой неделе война вступает в 9-й месяц, и уже около 10 миллионов людей находятся под угрозой психических расстройств, таких как острый стресс, тревога, депрессия, употребление психоактивных веществ и посттравматический стрессовый расстройство, или ПТСР", — подытожили в организации.

Война России против Украины

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжения на територию нашей страны. Российские террористы обстреливают критическую инфраструктуру, чтобы во время морозов оставить украинцев без тепла и электричества.

В Министерстве экономики сообщили, что из-за боевых действий Украину покинули уже около 7 миллионов человек. Существенно возрос уровень безработицы.

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Дата публикации
Просмотры
4281
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