Еще 300-400 тыс. человек: генерал Маломуж предупредил, когда РФ подготовит новые резервы для наступления

Россия готовит резервы и в течение 4-5 месяцев хочет выучить еще 300-400 тыс. человек для нового наступления в Украине.

Об этом заявил генерал армии, бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, передает FREEДОМ.

"На базах подготовки они готовят новые резервы, подтягивают новых мобилизованных. По всей России сейчас вербуют добровольцев. Наряду с "вагнеровцами", начавшими историю с вербовки, вербуют и военные. В направлении Угледара появились уже казаки, которые не хотят воевать, идти в атаку, но они мобилизовались пафосно, они их собирают, они их обучают. По времени мы сейчас смотрим по линии разведки, что где-то за 4-5 месяцев они хотят еще подготовить 300-400 тыс. человек для новой волны наступления", — сказал Маломуж.

По его информации, вербовочные центры и военкоматы в РФ не могут выполнить планы, но какую-то часть они собрали и соберут. Однако отмечает: даже эти резервы россиянам предстоит еще чем-то вооружить.

"Это накопление боеприпасов, это проведение формирования частей бригад, дивизий, как они говорят, даже корпусов армий, это согласование. Это полгода-год. Даже по концепции Минобороны России это фактически до конца 2023 года, а если полнокровно — до 2026 года. Времени этого у них нет, у нас тем более нет", — увидел экс-глава Службы внешней разведки.

По его мнению, украинское контрнаступление положит конец этой подготовке врага.

"Если мы приступим к активной наступательной операции в ближайшие месяцы, как говорит наше руководство, мы сможем не только освобождать территории, зайти на юг, восток, Крым, но и самое главное – взорвать режим Путина. Тогда уже не будет до подготовки. А эти [вербовочные] центры просто прекратят свое существование. Уже режим Путина будет думать, как будет выживать, как и на каких условиях договариваться с Западом, Украиной о перспективах поражения и будущего мира", — подытожил Маломуж.

Ранее генерал Маломуж рассказал о новой стратегии россиян и куда они могут перебросить резервы.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко объяснил, может ли Россия подготовиться к еще одному наступлению.

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