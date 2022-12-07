Еще 5-6 массированных атак: что будет делать Путин, когда закончатся ракеты

Военный эксперт предполагает, что диктатор, скорее всего, перейдет к позиционной войне.

У России хватит ракет еще пять-шесть больших массированных ударов, а дальше Путину нужно будет менять подход к ведению войны.

Об этом заявил военный эксперт Юрий Федоров, информирует канал FREEДОМ.

По его словам, РФ ежемесячно производит около 40 единиц ракет. Их хватит примерно на пять-шесть больших массированных ударов.

Что будет, как ракеты закончатся

По мнению эксперта, после того, как закончатся ракеты, у Путина останется два выхода:

еще большая эскалация, вплоть до применения ядерного оружия;

переход к позиционной войне.

Федоров считает, что применение ядерного оружия для Путина равнозначно подписанию смертного приговора.

"Потому что Путин слишком опасен для всех, в частности, для Запада и Китая. Я понимаю так, что Путин усвоил эти сообщения, они оказались достаточно убедительными", — сказал эксперт.

Военный эксперт предполагает, что диктатор, скорее всего, перейдет к позиционной войне, будет пытаться зафиксировать линию столкновения и защищать ее всеми возможными способами, надеясь, что ВСУ не смогут прорвать вражескую оборону.

"А вот здесь у меня есть сомнения, потому что выстроить такую систему заграждений требует длительного времени", — отметил он.

Сценарий в случае дальнейшего успешного наступления ВСУ

Федоров считает, что если ВСУ перейдут в наступление и смогут, например, освободить Мелитополь или пройти к Старобельску — тогда ситуация изменится.

"Тогда у Путина останется только один выход — соглашаться на те условия, которые будут выставлены со стороны Украины и поддержаны западными союзниками", — подытожил он.

Ранее Юрий Федоров спрогнозировал, кто первый отважится на наступление после наступления морозов – ВСУ или кафиры.

Напомним, что последний массированный ракетный удар по территории Украины россияне нанесли 5 декабря. Тогда украинские защитники сбили более 60 ракет из 70, запущенных Россией. На эту атаку Кремль потратил 400–500 млн дол.

Руководитель украинской разведки Кирилл Буданов также считает, что в РФ остались ракеты лишь для нескольких масштабных атак, после чего "они выйдут в полный ноль".

Читайте также: