Еще 600 окупантов остались навсегда в украинской земле: Генштаб обновил потери

ВСУ также нанесли значительные потери оккупантам в технике и вооружении.
Общие боевые потери ВС РФ от 24 февраля 2022 г. по 3 сентября 2023 г. ориентировочно составили личного состава около 264 660. За сутки Силы обороны ликвидировали еще 600 захватчиков.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Потери ВС РФ в технике:
- танков ‒ 4476 (+5) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 8649 (+12) ед,
- артиллерийских систем – 5582 (+22) ед,
- РСЗО – 739 (+3) ед,
- средства ПВО ‒ 502 (+1) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов – 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4444 (+11),
- крылатые ракеты ‒ 1447 (+0),
- корабли /катера ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 8102 (+59) ед,
- специальная техника – 841 (+6).
Данные уточняются.
Напомним, в Генеральном штабе рассказали, что армия Путина атакует ВСУ по трем направлениям.
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