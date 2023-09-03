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Еще 600 окупантов остались навсегда в украинской земле: Генштаб обновил потери

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Еще 600 окупантов остались навсегда в украинской земле: Генштаб обновил потери

Потери русской армии / Фото: Associated Press

ВСУ также нанесли значительные потери оккупантам в технике и вооружении.

Общие боевые потери ВС РФ от 24 февраля 2022 г. по 3 сентября 2023 г. ориентировочно составили личного состава около 264 660. За сутки Силы обороны ликвидировали еще 600 захватчиков.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери ВС РФ в технике:

  • танков ‒ 4476 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 8649 (+12) ед,
  • артиллерийских систем – 5582 (+22) ед,
  • РСЗО – 739 (+3) ед,
  • средства ПВО ‒ 502 (+1) ед,
  • самолетов – 315 (+0) ед,
  • вертолетов – 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4444 (+11),
  • крылатые ракеты ‒ 1447 (+0),
  • корабли /катера ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 8102 (+59) ед,
  • специальная техника – 841 (+6).
Потери российской армии на 3 сентября 2023 г. / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook
Потери российской армии на 3 сентября 2023 г. / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Данные уточняются.

Напомним, в Генеральном штабе рассказали, что армия Путина атакует ВСУ по трем направлениям.

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Дата публикации
Просмотры
1046
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