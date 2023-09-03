Еще 600 окупантов остались навсегда в украинской земле: Генштаб обновил потери

ВСУ также нанесли значительные потери оккупантам в технике и вооружении.

Общие боевые потери ВС РФ от 24 февраля 2022 г. по 3 сентября 2023 г. ориентировочно составили личного состава около 264 660. За сутки Силы обороны ликвидировали еще 600 захватчиков.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Потери ВС РФ в технике:

танков ‒ 4476 (+5) ед,

боевых бронированных машин ‒ 8649 (+12) ед,

артиллерийских систем – 5582 (+22) ед,

РСЗО – 739 (+3) ед,

средства ПВО ‒ 502 (+1) ед,

самолетов – 315 (+0) ед,

вертолетов – 316 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4444 (+11),

крылатые ракеты ‒ 1447 (+0),

корабли /катера ‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 8102 (+59) ед,

специальная техника – 841 (+6).

Потери российской армии на 3 сентября 2023 г. / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Данные уточняются.

Напомним, в Генеральном штабе рассказали, что армия Путина атакует ВСУ по трем направлениям.

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