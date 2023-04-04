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Еще более полутысячи окупантов отправилось на концерт "Кобзона": обновлены данные Генштаба по поводу потерь РФ

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
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Еще более полутысячи окупантов отправилось на концерт "Кобзона": обновлены данные Генштаба по поводу потерь РФ

Фото: Associated Press

Также в ночь на 4 апреля украинские военные уничтожили 15 беспилотников врага.

Общие боевые потери российской армии по состоянию на 4 апреля 2023 года составляют около 175 690 человек, в сутки украинские защитники ликвидировали еще 530 оккупантов.

Обновленные данные сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Потери в технике:

  • танков ‒ 3627 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6999 (+6) ед,
  • артиллерийских систем – 2697 (+3) ед,
  • РСЗО – 528 (+1) ед,
  • средства ПВО ‒ 280 (+0) ед,
  • самолетов – 306 (+0) ед,
  • вертолеты – 291 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2277 (+15),
  • крылатые ракеты ‒ 911 (+0),
  • корабли /катера ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5562 (+9) ед,
  • специальная техника – 298 (+0).

Напомним, в ночь на 4 апреля 2023 года российские военные атаковали Украину ударными беспилотниками иранского производства "Shahed-136/131". Как сообщили в Воздушных силах, дроны заходили с южного направления.

Новости ТСН 6:30 за 4 апреля 2023 года | Новости Украины

Новости ТСН 6:30 за 4 апреля 2023 года | Новости Украины

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Дата публикации
Просмотры
1958
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