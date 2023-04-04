Еще более полутысячи окупантов отправилось на концерт "Кобзона": обновлены данные Генштаба по поводу потерь РФ

Также в ночь на 4 апреля украинские военные уничтожили 15 беспилотников врага.
Общие боевые потери российской армии по состоянию на 4 апреля 2023 года составляют около 175 690 человек, в сутки украинские защитники ликвидировали еще 530 оккупантов.
Обновленные данные сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Потери в технике:
- танков ‒ 3627 (+8) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6999 (+6) ед,
- артиллерийских систем – 2697 (+3) ед,
- РСЗО – 528 (+1) ед,
- средства ПВО ‒ 280 (+0) ед,
- самолетов – 306 (+0) ед,
- вертолеты – 291 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2277 (+15),
- крылатые ракеты ‒ 911 (+0),
- корабли /катера ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5562 (+9) ед,
- специальная техника – 298 (+0).
Напомним, в ночь на 4 апреля 2023 года российские военные атаковали Украину ударными беспилотниками иранского производства "Shahed-136/131". Как сообщили в Воздушных силах, дроны заходили с южного направления.
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