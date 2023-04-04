Еще более полутысячи окупантов отправилось на концерт "Кобзона": обновлены данные Генштаба по поводу потерь РФ

Также в ночь на 4 апреля украинские военные уничтожили 15 беспилотников врага.

Общие боевые потери российской армии по состоянию на 4 апреля 2023 года составляют около 175 690 человек, в сутки украинские защитники ликвидировали еще 530 оккупантов.

Обновленные данные сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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Потери в технике:

танков ‒ 3627 (+8) ед,

боевых бронированных машин ‒ 6999 (+6) ед,

артиллерийских систем – 2697 (+3) ед,

РСЗО – 528 (+1) ед,

средства ПВО ‒ 280 (+0) ед,

самолетов – 306 (+0) ед,

вертолеты – 291 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2277 (+15),

крылатые ракеты ‒ 911 (+0),

корабли /катера ‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 5562 (+9) ед,

специальная техника – 298 (+0).

Напомним, в ночь на 4 апреля 2023 года российские военные атаковали Украину ударными беспилотниками иранского производства "Shahed-136/131". Как сообщили в Воздушных силах, дроны заходили с южного направления.

Новости ТСН 6:30 за 4 апреля 2023 года | Новости Украины