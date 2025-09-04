Еще более совершенный: начал работать второй подземный госпиталь для ВСУ, построенный Метинвестом Ахметова

Реклама

Новый госпиталь построен еще ближе к линии столкновения, дополнительно укреплен и защищен: его окунули в землю глубже, чем на 6 метров, и укрепили дополнительными слоями перекрытий. Одновременно здесь может проходить до трех операций разной сложности. Всем необходимым медицинским оборудованием – скоростными инфузионными насосами, рентген-аппаратами, кислородными концентраторами, дефибрилляторами и т.п. – госпиталь оборудован на средства армии. Спасение жизней бойцов обеспечивает бригада опытных медиков из травматолога, хирургов, анестезиологов, операционных медсестер и санитаров общей численностью до 20 медиков.

«По рекомендациям Медицинских сил, госпиталь сконструирован по новому проекту. Благодаря экспертизе в обустройстве функциональных модульных «пидземель» нам удалось рационализировать пространство, не утратив его функциональность и эффективность. Стабпункт уже работает и спасает жизнь украинских защитников – это самое главное», – говорит операционный директор Группы Метинвест Александр Мироненко.

Базу второй подземной больницы образует сочетание четырех модулей-«крыевок» из стали Метинвеста: там расположены операционный и стабилизационный блоки, рабочее помещение и зона отдыха медперсонала. Общая площадь второго госпиталя составляет 350 кв. м.

«Первый подземный госпиталь, построенный Метинвестом, показал себя как нельзя лучше: за год работы боевые медики спасли более 6 000 жизней бойцов. Но мы постоянно ищем универсальную модель стабпункта для имплементации в любой точке фронта на карте маршрутов медицинской эвакуации. Сейчас мы реализовали оптимальный концепт на втором подземном госпитале, который сможет принимать раненых разной степени тяжести. Это важное усиление для Медицинских сил Украины, и мы благодарны Метинвесту за системное партнерство и гибкость решений, которые компания претворяет в жизнь», – отметил подполковник медицинской службы Роман Кузов.

Метинвест профинансировал изготовление, транспортировку, монтаж, обустройство госпиталя, а также оснащение бытовой техникой и всеми необходимыми в полевых условиях системами жизнеобеспечения стабпункта: питьевой и технической водой, электричеством, вентиляцией, канализацией, источниками резервного питания, климатической техникой. Общая сумма инвестиций Метинвеста – более 21 млн грн.

Как известно, первый подземный госпиталь заработал в сентябре 2024: его тоже построил Метинвест Рината Ахметова, в координации с Медицинскими силами.

Общая помощь Метинвесту Украине с начала полномасштабного вторжения составляет 9,3 млрд грн, из них 4,9 млрд грн – помощь армии в рамках инициативы Стальной фронт Рината Ахметова.