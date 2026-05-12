Еще более тысячи оккупантов и сотни единиц техники: потери России на 12 мая
Российские войска теряют технику и личный состав на фронте Украины.
Украинские защитники ликвидировали 1020 военных РФ, два танка и 72 артсистемы. Общие боевые потери России в живой силе составляют более 1,34 млн человек.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.05.26 ориентировочно составили:
около 1 343 050 (+1 020) лиц личного состава ВС РФ
боевых бронированных машин — 24 553 (+2)
артиллерийских систем — 41 935 (+72)
танков — 11 926 (+2)
РСЗО — 1 785 (+2)
средств ПВО — 1373
самолетов — 435
вертолетов — 352
БпЛА оперативно-тактического уровня — 285 506 (+1 252)
наземных робототехнических комплексов — 1 373 (+2)
кораблей/катеров — 33
подводных лодок — 2
автомобильной техники и автоцистерн — 95 855 (+145)
специальной техники — 4 179 (+1)
крылатых ракет — 4585
Напомним, на фронте в Украине россияне возобновили штурмы с новой силой после того, как было объявлено перемирие для проведения парада 9 мая в Москве.
Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что у России уже есть серьезные проблемы в социальной и экономической сферах. Оккупантам уже не хватает войск для отправки на войну в Украину.