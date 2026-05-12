Еще более тысячи оккупантов и сотни единиц техники: потери России на 12 мая

Украинские защитники ликвидировали 1020 военных РФ, два танка и 72 артсистемы. Общие боевые потери России в живой силе составляют более 1,34 млн человек.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.05.26 ориентировочно составили:

около 1 343 050 (+1 020) лиц личного состава ВС РФ

боевых бронированных машин — 24 553 (+2)

артиллерийских систем — 41 935 (+72)

танков — 11 926 (+2)

РСЗО — 1 785 (+2)

средств ПВО — 1373

самолетов — 435

вертолетов — 352

БпЛА оперативно-тактического уровня — 285 506 (+1 252)

наземных робототехнических комплексов — 1 373 (+2)

кораблей/катеров — 33

подводных лодок — 2

автомобильной техники и автоцистерн — 95 855 (+145)

специальной техники — 4 179 (+1)

крылатых ракет — 4585

Напомним, на фронте в Украине россияне возобновили штурмы с новой силой после того, как было объявлено перемирие для проведения парада 9 мая в Москве.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что у России уже есть серьезные проблемы в социальной и экономической сферах. Оккупантам уже не хватает войск для отправки на войну в Украину.

