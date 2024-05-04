"Еще большая угроза": Жорин оценил подготовку россиян к новому наступлению

Российские войска готовятся к новым наступательным действиям. В частности, оккупанты опрокидывают силы в Луганскую и Донецкую области.

Об этом рассказал заместитель командира 3-й штурмовой бригады, экскомандир полка Азов, майор ВСУ Максим Жорин в эфире проекта "Ночной дозор".

По его словам, россияне, безусловно, готовятся к новому этапу продвижения своих войск.

"Скорее всего, это будет в районе Харьковской области. Однако я не исключаю, что они могут начать в Харькове давить, понимая всю ограниченность наших ресурсов, чтобы мы опрокинули силы туда, а в это время на юге развернуть отдельный театр событий", — говорится в сообщении.

Жорин добавил, что на данный момент, "мы не знаем точно всех планов врага, мы понимаем сценарий, по которому он может последовать".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Ситуация на сегодняшний день наиболее угрожающая и будет иметь судьбоносные последствия - Максим Жорин | Нічна варта

Между тем, в ГУР сделали громкое заявление о новых захватнических планах России. По словам заместителя Буданова Вадима Скибицкого, в ближайшее время под угрозой могут оказаться две области Украины.

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