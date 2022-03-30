Еще больше гуманитарной, финансовой и политической поддержки: Польша продолжит помогать Украине

Еще больше гуманитарной, финансовой и политической поддержки: Польша продолжит помогать Украине

Кулеба и Моравецкий встретились в Варшаве.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий провели сегодня, 30 марта, встречу в Варшаве.

Об этом Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter.

"Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий принял меня сегодня в Варшаве. Благодарен Польше за такое гостеприимство к бегущим от войны украинцам. Польша готова предоставить Украине больше гуманитарной, финансовой и политической поддержки. Без сомнения, тяжелые времена открывают настоящих друзей", – написал он.

Напомним, Кулеба ответил на путинское "я их уничтожу" и заявил о планах на победу.

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