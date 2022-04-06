"Еще больше вдохновляет наши ВСУ": в Киеве появился мурал с украинским флагом и военным (фото)

"Еще больше вдохновляет наши ВСУ": в Киеве появился мурал с украинским флагом и военным (фото)

Украинцам понравилась работа художника.

В Киеве на Оболони появился новый мурал с украинским флагом и военным. Мужчина словно сшивает разорванное сине-желтое знамя.

Фото своей работы опубликовал мастер стрит-арта Александр Корбан в Instagram.

"Я создал этот мурал несколько дней назад в Киеве, а в это время неподалеку шли бои за освобождение Бучи и Ирпеня", — написал он.

В комментариях под фото украинцы написали, что такой рисунок еще больше вдохновляет наши Вооруженные силы Украины и поблагодарили мужчину за творчество.

"Я думаю, что такой стрит-арт еще больше вдохновляет наши ВСУ. Потому что сегодня такое и есть сейчас. Спасибо за Ваше творчество!",

"Прям очень...Смотришь на этот мурал и надежда есть! Все будет Украина! А Вы — молодец и очень талантливы!",

"Невероятная работа. Плачу", — написали пользователи Сети.

Фото: Александр Корбан

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