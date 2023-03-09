Еще два года: в литовской разведке оценили возможности России продолжать войну

Директор Второго департамента оперативных служб (военной разведки) Министерства национальной обороны Литвы Элегиус Павлавичюс заявил, что Россия способна продолжать войну в Украине еще два года.

Как сообщает литовское издание LRT, об этом он говорил, подытоживая ежегодную оценку угроз национальной безопасности.

Павлавичюс отметил, что попавшей под санкции российской военной промышленности "чрезвычайно не хватает западных электронных компонентов", необходимых для разработки и модернизации ракет и другого оружия. Именно поэтому России уже приходилось обращаться к немногим оставшимся у нее иностранным партнерам – Ирану, Северной Корее, Китаю – за поставкой оружия и боеприпасов, но не всегда успешно.

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По словам главы военной разведки, то, насколько Россия сможет вести войну, также зависит от положительной поддержки таких стран, как Иран и Северная Корея. Но даже с имеющимися у Кремля ресурсами война может продолжаться еще два года.

"Если оценить собственные возможности России продолжать войну, то сегодня у нее есть такие ресурсы, что она может длиться примерно два года с точно такой же интенсивностью, как мы видим сегодня", — сказал он.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Россия вывезла из Ирана 200 контейнеров с оружием. В общей сложности, это порядка 100 млн патронов и 300 тысяч снарядов.

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