Еще два Пульстрона отправились на фронт: их получили 77 ОАэМБр и 79 ОДШБр

Об этом сообщается на сайте ОККО.

«Оба подразделения сейчас работают на горячих направлениях: 77 ОАэМБр – на Купянском, а 79 ОДШБр – на Покровском. И каждая из них получила более 400 ударных и разведывательных БПЛА различных типов, 7 автомобилей, 8 комплектов Starlink, автомобильные и портативные радиостанции, приборы ночного видения, компьютеры, зарядные устройства, дизельный генератор и другое оборудование», – говорится в сообщении.

Таким образом, силам ДШВ на сегодня уже передано 5 из 10 запланированных Пульстронов, отмечают в ОККО. Три первых комплекса за два месяца работы уже успели показать свою эффективность на передовой. Например, 46-я ОАэМБр смогла отразить атаку российских «сарай-танков» под Марьинкой, применив FPV-дроны из состава Пульстрона. А 25-я Сичеславская воздушно-десантная бригада совсем недавно с помощью Пульстрона уничтожила грузовик оккупантов «Урал» с боекомплектом, применив ночной бомбер.

Как уже сообщалось ранее, цель инициативы сети ОККО и фонда «Повернись живим» – «ОКО ЗА ОКО 3» – приобрести в общей сложности 10 таких Пульстронов для десантно-штурмовых войск Украины. Общая стоимость проекта – 500 млн грн. Сеть ОККО перечисляет по 1 гривне с каждого проданного литра топлива PULLS на комплексы. Поддержать проект можно и прямым донатом на счет проекта фонда.