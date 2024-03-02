Еще два российских самолета попали под огонь зенитчиков ВСУ: что известно

В Воздушных силах ожидают подтверждения о точности ударов управляемых ракет.

В субботу, 2 марта, Воздушные силы Украины применили зенитные управляемые ракеты по двум вражеским самолетам Су-34 и Су-35.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

"Ожидаем подтверждения желаемого результата", — добавил он.

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По словам Олещука, противник продолжает атаковать на восточном направлении с применением управляемых авиабомб из самолетов тактической авиации. Украинские зенитчики встречают врага огнем.

"Летать оккупантам становится все труднее, но нам нужно больше систем, больше оружия, чтобы очистить наше небо", — подчеркнул командующий Воздушных сил.

Напомним, сбитый утром в пятницу, 1 марта, российский истребитель-бомбардировщик Су-34 попал на видео. Судя по опубликованным кадрам, вражеский самолет "приземлился" в поле недалеко от автотрассы.

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