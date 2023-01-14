"Еще есть потенциал": эксперт рассказал, сколько еще Россия может нанести ракетных ударов по Украине

По оценкам эксперта, у страны-агрессора еще есть серьезный ракетный потенциал.

ВС РФ имеют ресурсы и возможность еще для 4-5 массированных ракетных обстрелов по Украине.

Об этом заявил эксперт Петр Черник, комментируя возможности ракетных ударов по нашей стране.

"К сожалению, противник еще имеет потенциал для больших ударов. На мой взгляд, 4-5 волн массированных ракетных ударов еще возможны. 40 ракет в месяц они могут производить. Это достаточно много, хотя стратегически ядерный потенциал у них однозначно подорван", — сказал он.

Российские войска преимущественно используют ракеты С-300 для ударов по городам Украины.

Кроме того, захватчики используют иранские дроны-камикадзе. Но украинские военные научились успешно ликвидировать Shahed-136. В частности, часто уничтожают 100% запущенных дронов.

В среднем во время массированных атак РФ использует до 100 ракет, большинство из них сбивает ПВО. Оккупанты целят по объектам электроэнергетики, имея целью вывести из строя критическую инфраструктуру.

Напомним, сегодня утром российская армия совершила ракетную атаку на объекты критической инфраструктуры в Киеве.

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