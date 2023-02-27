"Еще и день не начался, а они уже стреляют": оккупанты накрыли мощным огнем Херсонщину

Сегодня, 27 февраля, с утра в Херсоне прогремел взрыв. Произошло это во время воздушной тревоги, охватившей всю страну.

Об этом сообщили горожане.

"Еще и день не начался, а они уже стреляют. Ночью покоя не было тоже. Четвертый день взрыв за взрывом", — сказала нам горожанка Галина.

По данным ОВА, российские войска в течение суток, 26 февраля, 97 раз обстреляли территорию Херсонской области. Пострадали 27 населенных пунктов.

Херсон военные РФ обстреляли 21 раз. Снаряды попали в жилые кварталы. Один человек погиб, двое ранены.

Первый заместитель председателя областного совета Юрий Соболевский в Telegram сообщил, что армия РФ ночью плотно работала над Херсоном, а с утра также слышны взрывы.

"ВСУ хорошо отработали враждебные позиции на левом берегу, ждем подтверждения", — написал Соболевский.

Напомним, Херсон и вся деоккупированная часть области ежедневно из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии обстреливает российская армия. Несмотря на все, в освобожденных населенных пунктах продолжаются стабилизационные мероприятия. На левобережье Херсона также раздаются взрывы — Силы обороны уничтожают склады боеприпасов, технику, живую силу и логистические пути войск РФ.

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