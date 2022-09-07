Еще на один шаг дальше от псевдореферендума: в Мелитополе в воздух взлетел штаб "Единой России"

В среду, 7 сентября, во временно оккупированном Мелитополе по улице Ломоносова прогремели мощные взрывы.

По этому адресу в здании "Новой почты" кафиры разместили очередной штаб "Единой России", где занимались подготовкой к так называемому "референдуму".

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

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"Еще на один шаг дальше псевдореферендума. Сегодняшние взрывы в Мелитополе — это минус очередной штаб "единой россии" в здании "Новой почты" по улице Ломоносова, которое захватили оккупант", — говорится в его сообщении.

Факт подрыва штаба в Мелитополе подтвердили в России. Об этом пишут российские средства массовой пропаганды, ссылаясь на коллаборанта Владимира Рогова, объявившего себя "мэром" Мелитополя.

"Штаб общественного движения "Мы вместе с Россией" был взорван в Мелитополе Запорожской области. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется", — заявляют росСМИ.

Напомним, в Кремеле снова перенесли сроки проведения псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины. Теперь Россия планирует "референдумы" 4 ноября, аргументируя это "символичностью" дать.

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