Еще не были в Украине, а уже тридцать "300-х": оккупант — об уровне подготовки "мобиков" в РФ

Также россиянин рассказал, что на одной из позиций в Украине оккупанты напились и начали бросать гранаты, "засветив" украинским военным свои позиции.

Российский оккупант рассказал своей девушке о "профессиональной" подготовке новых бойцов на полигонах в РФ.

Об этом говорится в перехвате украинской разведки.

По его словам, в российском Ульяновске среди мобилизованных, которых еще даже не отправили в Украину, уже тридцать "300-х".

"Это пьянки, кто замёрз от передоза, от всего; ну драки там, по пьяне", — рассказал оккупант.

Захватчик сообщил, что эти "рембо" должны приехать в Украину уже в январе.

Также россиянин рассказал, что на одной из позиций в Украине оккупанты напились и начали бросать гранаты, "засветив" украинским военным свои позиции.

"Доприкалывались, короче — 16 штук прилетов туда. Они "сдали" свои позиции, вот туда и прилетело", — отметил он.

Ранее в Сети опубликовали разговор оккупанта с отцом, в котором россияне утверждают, что их страна-агрессор воюет в Украине "с неграми и поляками".

В другом разговоре супруга оккупанта сообщила, как россияне обкурились и едва не вышли на позиции ВСУ.

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