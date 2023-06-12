Еще не массированный, в бой вошел первый эшелон войск: Жданов об украинском контрнаступлении

Украинские военные начали контрнаступление. Но пока он не массированный – в бой вошел первый эшелон войск.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

“Можно сказать, что это уже контрнаступление, но еще не массированное. В бой вошел первый эшелон наших войск и мы пока продолжаем прощупывать оборону противника и пытаемся искать самые слабые места. Мы еще не вводили основной резерв в сражение. Кстати, я хочу заметить, что на Бахмутском направлении мы вообще ведем контрнаступательные действия за счет частей, которые вели раньше оборонительную операцию”, — рассказал Олег Жданов.

Также он добавил, что на Бахмутском направлении единственное усиление – месяц назад была введена в бой 3 штурмовая бригада, которая сегодня развивает там основной успех.

Напомним, что в Минобороны подтвердили увольнение Благодатного и Макаровки. Наши защитники не потеряли ни одной позиции по состоянию на эти сутки.

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