Еще не менее трех месяцев войны: Рада продлила военное положение и мобилизацию

Военное положение в Украине будет действовать еще не менее 90 дней – до 21 ноября.
15 августа Верховная Рада поддержала указ президента Украины Владимира Зеленского. Соответственно военное положение продлено еще на 90 дней – до 21 ноября.
В пояснительной записке закона говорится, что "срок действия военного положения в Украине продолжается с 05 часов 30 минут 23 августа 2022 года сроком на 90 суток". Это как раз будет до 21 ноября включительно.
На следующие три месяца также продлена и общая мобилизация.
Накануне, 14 августа, Зеленский так объяснил продление военного положения:
"Верховной Раде Украины предстоит принять решение о продлении военного положения и общей мобилизации. Очевидное решение, очевидные причины. Украина всегда стремилась и стремится к миру и много раз в разных переговорных форматах предлагала российскому руководству закончить войну и освободить украинскую землю от оккупации. Но пока Россия верит в террор, находится в плену своих пропагандистских иллюзий и до сих пор надеется, что якобы сможет чего-то достичь разными формами шантажа. Не сможет", — сказал президент.
Подробно о том, что означает военное положение в Украине, читайте на ТСН.ua по этой ссылке.
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