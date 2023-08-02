Еще несколько месяцев этого не было: в Украине рассказали об уникальных дронах, работу которых можно скоро увидеть

Украина развивает свои технологии по изготовлению беспилотников. В частности, удалось разработать уникальный крупный ударный коптер, аналогов которого нет в мире.

Об этом в эфире телемарафона сказал глава Государственной службы специальной связи Украины Юрий Щиголь

"Вопрос в качественном, количественном паритете. Мы развиваем свои технологии, они, к сожалению, развивают также свои. Нам нужно больше развивать, пожалуй, системы противодействия. Но если говорить, например, о коптерах ударных, то мы их чрезвычайно в этом превосходим", – сказал чиновник.

При этом он подчеркнул, что в настоящее время у украинской армии есть недостаточное количество аналогов российского "Ланцета".

"Те разработки, которые есть сегодня и они уже в промышленном производстве, в ближайшие месяцы покажут свой эффект. Вы видите, что, например, дальние ударные дроны мы также используем... У нас есть то, чего не было несколько месяцев назад", – объяснил Щиголь.

Юрий Щиголь добавил, что у Украины есть своя уникальная разработка — это большие ударные дроны. Такого нет нигде в мире.

"Это наше уникальное достояние: это и системы передачи данных, и (я уже говорил — ред.) большие ударные коптеры. Это уникальная украинская разработка. Она начиналась именно с обычных сельскохозяйственных дронов — на сегодня это военные квадрокоптеры. Это действительно отдельная отрасль, какой аналогов нет даже в мире", — сказал он.

Напомним, в Минобороны сообщили, что новый беспилотник, а именно 10 модель FPV-дрона — становится в эксплуатацию в Вооруженные силы Украины.

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