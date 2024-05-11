Еще один город может просто исчезнуть: россияне только за день выпустили по Волчанску более 20 КАБов

Сегодня в городе были и ранены, и погибшие. Ситуация очень тяжелая.

В течение 11 мая россияне выпустили по Волчанску Харьковской области более 20 управляемых авиабомб (КАБов).

Об этом сообщил начальник Волчанской городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили, передает "Суспільне Харків".

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"Днем 11 мая были интенсивные обстрелы города. Выпустили более 20 КАБ в направление города, сейчас крайне тяжелая ситуация в общине. Стреляют из всего: артиллерия, минометы, РСЗО, КАБ, дроны", — рассказал Гамбарашвили.

По его словам, за сегодняшний день в городе были и ранены, и погибшие. Сейчас информация уточняется, работают полиция и "скорые".

Позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов добавил, что в результате обстрелов КАБами по домам в Харьковской общине пострадал гражданский мужчина, погибли 50-летний и 48-летний гражданские мужчины.