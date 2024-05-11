Еще один город может просто исчезнуть: россияне только за день выпустили по Волчанску более 20 КАБов

Сегодня в городе были и ранены, и погибшие. Ситуация очень тяжелая.
В течение 11 мая россияне выпустили по Волчанску Харьковской области более 20 управляемых авиабомб (КАБов).
Об этом сообщил начальник Волчанской городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили, передает "Суспільне Харків".
"Днем 11 мая были интенсивные обстрелы города. Выпустили более 20 КАБ в направление города, сейчас крайне тяжелая ситуация в общине. Стреляют из всего: артиллерия, минометы, РСЗО, КАБ, дроны", — рассказал Гамбарашвили.
По его словам, за сегодняшний день в городе были и ранены, и погибшие. Сейчас информация уточняется, работают полиция и "скорые".
Позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов добавил, что в результате обстрелов КАБами по домам в Харьковской общине пострадал гражданский мужчина, погибли 50-летний и 48-летний гражданские мужчины.
Напомним, что утром 10 мая российские оккупанты пошли в наступление на государственной границе к северу от Харькова. ТСН.ua собрал все, что известно о ситуации в регионе на сегодня, 11 мая.
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