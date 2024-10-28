Еще один город-призрак: в Сети показали, как выглядит недавно оккупированная Красногоровка (видео)

Жителей здесь больше нет, зато везде – руины домов, уничтоженных россиянами.

В Сети показали, как выглядит сейчас город Красногоровка Донецкой области, который недавно захватили оккупанты.

Видео опубликовал украинский журналист Денис Казанский.

На кадрах видно, что в городе практически не осталось целых жилых домов и гражданского населения. До полномасштабного вторжения в Красногоровке проживало более 10 тыс. человек.

Журналист показал, как выглядит "освобожденная" Красногоровка

"Еще несколько лет назад я снимал там сюжеты о людях, которые несмотря на жизнь рядом с передовой, все равно пытались делать свой город лучше. Но теперь улицы, по которым я тогда ходил, невозможно узнать. Там не осталось ничего – город полностью разбит и разрушен.. Население почти полностью покинуло его", – отметил Казанский.

Оккупированная Красногоровка на карте / Фото: Deepstatemap

Ранее портал Deep State сообщил, что враг завершил полную оккупацию Красногоровки.

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