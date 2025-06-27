Еще один китаец попал в плен ВСУ: что рассказывает наемник об армии РФ

Пленный китаец Ван Ву / © скриншот с видео

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Украинские военные в боях под Торецком взяли в плен наемника из Китая, который воевал в составе 102 полка 150 дивизии российской армии.

Видео разговора с китайцем опубликовали в пятницу, 27 июня, в проекте «Хочу жить» Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Пленный сказал, что его зовут Ван Ву, он родом из города Бенбу в провинции Аньхой, КНР. Ему 24 года, позывной в российской армии «Сабля».

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По его словам, в Россию он приехал, чтобы заработать денег для своих родителей. В конце концов подписал контракт с Минобороны РФ в Уфе, рассчитывая на работу в тылу, но его и других контрактников отправили в Ростов, где начали готовить к боевым действиям.

«Они отобрали наши телефоны, паспорта и банковские карты. И отправили нас прямо на передовую», — сообщил китайский наемник.

Ван Ву пожаловался на российских командиров, которые «постоянно били и толкали вперед».

«Я не понимал, что происходит… У нас не было никаких припасов. Я чуть не умер от жажды. У меня днями не было ни воды, ни еды. В конце концов я сдался украинской армии», — рассказал он.

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Сдаться в плен, по словам китайского наемника, его заставил приказ командира бежать в атаку через пшеничное поле, что было равнозначно смерти.

«Я понял, что меня послали на смерть», — сказал он.

По словам пленного, он видел много ранений и смертей среди солдат, которых бросали на штурм.

«Я видел очень много тел российских солдат, я был просто в ужасе», — признался Ван Ву.

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Напомним, ранее в плен ВСУ попали граждане Китая Ванг Гуанцзюн и Чанг Ренбо. Они признались, что подписали контракт с армией РФ, хотя не имели никакого боевого опыта.