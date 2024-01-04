Еще один обмен пленными может произойти в скором времени: детали от Лубинца

Омбудсмен подчеркнул, что "задача стоит – вернуть абсолютно всех". Однако РФ может в любой момент сорвать этот процесс.

В ближайшие недели Украина и Россия могут провести еще один обмен военнопленными. За последние две недели в переговорах с РФ есть определенные сдвиги.

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил в эфире телемарафона.

"Надеюсь, что в этом году этот процесс обмена покажет системность. Я надеюсь, что в ближайшие недели мы снова сможем порадовать наших героев возвращением домой", — сказал омбудсмен.

По его словам, за последние две недели в переговорах с Россией произошли определенные сдвиги: взаимное посещение военнопленных, взаимный обмен теплыми вещами и 3 января, наконец, возвращение пленных.

"Задача стоит – вернуть абсолютно всех", – подчеркнул Лубинец.

В то же время, он отметил, что Россия может в любой момент оборвать процесс обмена.

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Уполномоченный ВР по правам человека также рассказал, что возвращенные домой 3 января украинские защитники и защитницы находились в плену от шести месяцев до 1,5 года. Все они в плохом физическом состоянии: истощены и очень похудели.

Лубинец рассказал, что процесс обмена был осложнен тем, что Россия хотела не проводить его, заблокировать процесс возвращения украинских военных, чтобы максимально попытаться подорвать ситуацию в Украине изнутри.

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Напомним, 3 января в Украину из российского плена вернулись 230 военных, часть из которых защищала Мариуполь и "Азовсталь". Это был самый большой за время полномасштабной войны обмен военнопленными.

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