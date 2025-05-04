Еще один Patriot для Украины: Запад готовит ответ на удары РФ

Система противовоздушной обороны Patriot. / © соцмережі

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К лету 2025 года Украина получит еще одну систему противовоздушной обороны Patriot, ранее развернутую в Израиле.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на четыре источника в правительственных структурах США. Кроме того, обсуждается возможность передислокации еще одной установки из Германии или Греции.

Переброска этой системы является частью усиления военной помощи Украине на фоне обострения российских ударов, в том числе масштабных ракетных обстрелов Киева 24 апреля. Эта атака стала самой смертоносной с лета прошлого года.

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Хотя Украина официально имеет восемь систем Patriot, сейчас функционируют всего шесть — остальные находятся на техническом обслуживании. Получение еще двух систем (из Израиля и потенциально из ЕС) позволит Киеву довести количество батарей до десяти, большинство из которых будут развернуты для обороны столицы.

В США пока не комментируют, было ли решение о передаче Patriot принято еще при администрации Байдена или уже во время полномочий Трампа. Джеймс Хьюитт, представитель Совета национальной безопасности Белого дома, лишь отметил, что “президент Трамп четко дал понять: он хочет, чтобы война закончилась, а убийства прекратились”.

В то же время эксперты отмечают, что даже если системы передают союзники, окончательное одобрение должны дать США, поскольку Patriot принадлежат к чувствительному оборонному оборудованию.

Контекст меняется

По информации NYT, в последнее время риторика Трампа по отношению к Украине стала менее агрессивной. Так, на похоронах Папы Франциска в Риме на прошлой неделе у него состоялся теплый разговор с президентом Зеленским. Это стало контрастом к скандальной встрече в Овальном кабинете в феврале.

Кроме того, 1 мая администрация Трампа подписала важное соглашение с Украиной о совместной разработке месторождений полезных ископаемых. По мнению Киева, это может стать залогом дальнейшего расширения военной помощи.

В Вашингтоне все больше признают: несмотря на публичные призывы Трампа к прекращению войны именно Путин до сих пор блокирует реальные мирные переговоры. В этом свете администрация США готовит новые пакеты оборонной поддержки, чтобы укрепить украинскую оборону на лето.

Ранее президент Украины Владимир Зеленского сообщил, что ожидает новые весомые оборонные пакеты от стран-партнеров, а также решение о дальнейшем сотрудничестве.