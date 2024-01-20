Еще один российский самолет-разведчик А-50 заметили на гражданском аэродроме в Сочи (фото)

Еще один российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, аналогичный которому недавно уничтожили защитники, сел на аэродроме в Сочи.

Российский самолет А-50 был замечен на гражданском аэродроме в Сочи.

Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

Авторы говорят, что информацию о посадке А-50 опубликовали с задержкой для безопасности людей, которые сделали фото. То есть точно неизвестно, когда А-50 сел в Сочи.

Информацию о еще одном А-50 передали Вооруженным силам Украины.

"В связи с этим аэродром в Сочи превращается в законную военную цель для ВСУ. Туристам и тем, кто в командировках, на заметку", — говорится в сообщении.

Российский самолет А-50 на гражданском аэродроме в Сочи / Фото: Telegram / Крымский ветер

Российский самолет А-50 на гражданском аэродроме в Сочи / Фото: Telegram / Крымский ветер

Уничтожение российского самолета А-50

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный 15 января подтвердил, что ВС уничтожили российские самолеты А-50 и Ил-22 над Азовским морем.

Ликвидация российского судна дальнего радиолокационного обнаружения и управления привела к тому, что активность российской авиации в регионе снизилась.

Разведка Британии также оценила значение ликвидации А-50. В частности, это приведет к ограничению зон действия авиации страны-агрессорки России.

Читайте также: