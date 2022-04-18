Еще один символ стойкости: в разрушенном доме под Киевом уцелел кухонный шкаф с закрутками

Квартира разрушена, а шкаф остается висеть.
В селе Горенка Бучанского района Киевской области, которое было практически уничтожено российскими оккупантами, как символ стойкости, на стене разрушенного дома уцелел шкаф с консервацией.
Соответствующее фото в Facebook опубликовал бывший депутат Киевского облсовета Александр Аронец.
"В Горенке тоже свой шкафчик и даже банки с закрутками", — подписал он снимок.
Напомним, в Бородянке на Киевщине, которая, наверное, больше всего пострадала от российских обстрелов, чудом уцелел кухонный шкаф в разрушенном доме. На нем видно, что от квартиры, где висит шкаф, ничего не осталось. Однако шкаф крепко держится над образовавшейся после авиаудара пропастью. Более того, вся посуда в шкафу — целая, а сверху на ней стоит кувшин в форме петушка.
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